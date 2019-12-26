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Damla Ersubaşı takipçisine küfretti

Takipçisine küfrettiği için eleştirilen Damla Ersubaşı, kendisini savundu.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 11:23..
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Damla Ersubaşı takipçisine küfretti

Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi.

Eşini affettiği için eleştirilen oyuncu, bir takipçisine küfretti. Tepki mesajlarından sonra açıklama yapan Ersubaşı, kendisini savundu.

"SENİN YEDİ SÜLALENİ..."

Takipçisinin mesajına, "Senin yedi sülaleni s.... bende Damla değilim, bunu sakın unutma" yanıtını veren Ersubaşı, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"BANA ACIMADINIZ"

Art arda gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Subaşı, "Hamileydim acımadınız... Lohusaydım acımadınız... Sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda siz benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipseniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına küfür etme hakkına sahipsiniz... Hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap verme hakkım yok! Kusura bakmayın herkes üslubunun karşılığını alır... Herkes dönsün kendine baksın önce sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!" dedi.

Damla Ersubaşı takipçisine küfretti

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