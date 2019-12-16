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Damperi açılan kamyon elektrik tellerine takılıp yandı

Sakarya'da damperi aniden açılarak elektrik tellerine takılan kamyon yanmaya başladı. Alevler doğalgaz kutusuna da sıçrarken olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

İHA | 16.12.2019 - 18:52..
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Sakarya'da Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta  bir binanın önünde bulunan kamyon, damperinin aniden açılarak elektrik tellerine temas etmesi ile yanmaya başladı.

DOĞALGAZ KUTUSUNA SIÇRADI

Yangın binanın doğalgaz kutusuna da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve gaz firması yetkilileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve doğalgaz kutusunu söndürme çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki vatandaşları tahliye etti.

Damperi açılan kamyon elektrik tellerine takılıp yandı

Damperi açılan kamyon elektrik tellerine takılıp yandı

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