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Damperi açılan kamyon yön levhasını yerinden çıkardı

Eskişehir’de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, kara yollarının yön levhasına çarptı. Sürücü, büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

DHA | 10.03.2019 - 12:22..
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Damper ile kamyon arasında yerinden sökülen yön levhasıyla ilerleyen şoför, yaklaşık 100 metre ilerde durabildi.

DAMPER YÖN LEVHASINI YERİNDEN SÖKTÜ

Eskişehir’den Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek için yola çıkan S.S. yönetimindeki 06 PZC 58 plakalı kamyonun damperi, Söğüt ilçesi yol ayrımına geldiğinde açıldı. Kamyonun damperi, karayollarının yol ayrımını gösteren yön levhasına çarptı.

Damperi açılan kamyon yön levhasını yerinden çıkardı

LEVHAYLA BERABER 100 METRE YOL GİTTİ

Yerinden sökülen yön levhası, kamyon ile damper arasına sıkıştı. Yaklaşık 100 metre ileride duran kamyon şoförü S.S., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Damperi açılan kamyon yön levhasını yerinden çıkardı

''TEKNİK BİR ARIZA YÜZÜNDEN AÇILDI''

Kamyon şoförü S.S., "Seyir halindeyken sanırım teknik arıza nedeniyle damper bir anda açıldı. Sonra tabelaya çarptım ve yerinden söküldü. Ben de hemen aracı durdurdum polis haber verdim. Kamyonda maddi hasar var" dedi.

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