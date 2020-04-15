Danimarka, Avrupa'da okulları yeniden açan ilk ülke oldu

Danimarka'da, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan okulların bir kısmı yeniden açıldı.

Salgının yayılması nedeniyle eğitime ara verilen beşinci sınıfa kadar okullar ve anaokullarında sıkı önlemler altında eğitime başlandı.

Sosyal mesafenin gözetildiği sınıflarda sıralar, iki metre arayla yerleştirildi. İlkokullarda öğrenci başına 4 metrekare, anaokullarında ise bu rakamın 6 metrekare olması şartı koşuldu.

ÖĞRENCİLER OKULA DÖNMEYE BAŞLADI

Okula girişler sırayla yapılırken öğrenciler, girişte aralıklarla çizilen çizgiler üzerinde beklemek zorunda.

The Local gazetesi, tedbirler altında eğitimlerin başladığı okullardan kareler paylaştı.

OKULLARDA HİJYEN KURALI

Avrupa'da okulları tekrar açan ilk ülke olan Danimarka'da ebeveynlere, çocuklarını okula bırakırken buradaki görevlilerle aralarında mesafe bulunması şartı getirildi.

Öğrenciler, okula geldiklerinde ilk önce su ve sabunla ellerini yıkamak zorunda.

DANİMARKA'DA SON DURUM

6 bin 681 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 299 kişi hayatını kaybetti.