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Danimarka sığınmacıların boşanmasına izin vermiyor

Danimarka’da boşanma işlemlerini yürüten Devlet İdaresi’nin, bu ülkede geçici oturma izni ile yaşayan sığınmacıların boşanmalarına izin vermediği ortaya çıktı.

AA | 25.04.2019 - 12:35..
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Politiken gazetesinin, boşanma işlemlerini yürüten Devlet İdaresi’nin (Statsforvaltningen) kararlarına dayandırdığı haberine göre, Danimarka’da yürürlükteki Yabancılar Yasası'nın 7’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, sığınmacı olarak Danimarka’da geçici oturma izni verilen yabancıların boşanmasına izin verilmiyor.

DANİMARKA'DA İKAMET EDİLMİŞ SAYILMIYOR

Yabancılar yasasına göre, Danimarka’da bir yabancının boşanabilmesi için bu ülkede ikametgahının olması gerekiyor. Ancak geçici oturma izni ile Danimarka’da yaşayan sığınmacılar, Danimarka’da ikamet etmiş sayılmıyor.

Devlet İdaresi’nin bu gerekçeyle, geçici izin ile Danimarka’da bulunan sığınmacıların boşanma taleplerini geri çevirdiği kaydedildi. Haberin ardından görüşlerini açıklayan Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Parti’li siyasiler, kanunun değiştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

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