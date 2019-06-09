Danimarka'da 3 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinde sayılan tercihli oyların ardından resmi sonuçlara göre, Türk kökenli 9 adaydan 3'ü meclise girdi.

ALDIKLARI OY ORANLARI

Liberal Parti'den aday olan Fatma Öktem 5 bin 130, Sosyal Demokrat Parti'den aday olan Lars Aslan Rasmussen 4 bin 279 ve Sosyalist Halk Partisi'nden aday olan Halime Oğuz bin 278 tercihli oy aldı.

Sosyal Demokrat Parti'nin başını çektiği sol blok, 175 sandalyeli parlamentoda 91 milletvekilliği kazanarak seçimden zaferle çıkmıştı.