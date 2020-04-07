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Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak

Danimarka'da koronavirüs salgınıyla mücadele için kapatılan kreşler ve ilkokulların tekrar açılacağı bildirildi.

AA |
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Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak

Danimarka'da 11 Mart'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kreşler ve ilkokullar kapatılmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kapatılan kreşlerin ve ilkokulların 15 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.

5'İNCİ SINIFLARA KADAR EĞİTİM TEKRAR BAŞLAYACAK

Frederiksen, temel eğitim okullarının 5’inci sınıflara kadar eğitime başlayacağını, 6 ile 10’uncu sınıflar arasındaki öğrencilerin ise evde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

Temel eğitim okullarının mezuniyet sınavlarının iptal edildiğini kaydeden Frederiksen, liselerin mezuniyet sınavlarının ise alınan tedbirler kapsamında sınırlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

KAFE, BAR, KUAFÖR VE RESTORANLAR 10 MAYIS'A KADAR KAPALI KALACAK

Yoğun katılımlı etkinliklerin 31 Ağustos’a kadar iptal edildiğini açıklayan Frederiksen, geçen aydan bu yana kapalı tutulan restoranlar, kafeler, barlar, masaj salonları, solaryumlar ve kuaförlerin 10 Mayıs’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak

İSVEÇ VE ALMANYA SINIRLARI KAPALI TUTULMAYA DEVAM EDECEK

Frederiksen, ülkesinin İsveç ve Almanya sınırlarını kapalı tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

DANİMARKA'DA 187 KİŞİ KORONA NEDENİYLE ÖLDÜ

Sağlık İdaresinin açıkladığı resmi rakamlara göre, Danimarka’da koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 4 BİN 681

Ülkede 47 bin 340 kişiye test yapılırken, 4 bin 681 kişinin testinin pozitif çıktığı, 1378 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak

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