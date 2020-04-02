Danimarka'da sigaraya korona zammı

1 Galatasaray'da kiradan dönecekler can sıkıyor Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Diagne, Babel ve Ozornwafor'un takıma dönüşü, hem yabancı oyuncu sayısında hem de mali anlamda sarı-kırmızılıları zor durumda bırakacak.

2 Web nedir Web, internet üzerinde birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bilgi sistemidir.

3 Martta İstanbul’da 0,33, Ankara’da yüzde 3,9 enflasyon artışı İTO, 2020 Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da enflasyon mart ayı verisi perakende fiyatlarda yüzde 0,33, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,78 arttı.

4 Dolar 6.71 lirayı gördü Koronavirüs salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar, iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

5 Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 47 bini aştı Koronavirüs nedeniyle 47 bin 256 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak 937 bin 567'ye çıktı.

6 YouTube, yeni özelliği ile TikTok'a rakip olacak YouTube, platforma ekleyeceği yeni özellik ile TikTok'a rakip olmak istiyor.