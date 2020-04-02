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Danimarka'da sigaraya korona zammı

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla Danimarka’da bir sigara paketi, yüzde 37'lik zammın ardından 55 krona (54 lira) yükseldi.

Haber Merkezi |
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Danimarka'da sigaraya korona zammı

Danimarka hükümetinin geçen yıl aralık ayında aldığı sigara fiyatlarını 2020 ve 2022 yıllarında artırma kararı, yürürlüğe girdi.

Koronavirüsün tahribatını azaltmak için de uygulanan karar 1 Nisan’da uygulanmaya başlayan yeni fiyatlarla birlikte, Danimarka’da 40 krona (39 lira) satılan bir sigara paketi 55 krona (54 lira) yükseldi.

Danimarka'da sigaraya korona zammı

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Ülkede sigara fiyatlarındaki artış 2022’de de sürecek. Hükümetin açıkladığı sigara zammına göre, 1 Nisan'da 55 krona yükselen bir paket sigaranın fiyatı, 2022’de 60 krona (58 lira) çıkacak.

Hükümet söz konusu zamlarla, sigara tiryakilerinin sayısını düşürmeyi hedefliyor.

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