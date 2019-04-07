taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Başkent Kopenhag’ın kuzeyinde yerel çeteler tarafından gerçekleştirildiği düşünülen silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

AA | 07.04.2019 - 05:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

S

Danimarka’da başkent Kopenhag’ın kuzeyindeki Hörsholm kentinin Rungsted semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandğı duyuruldu.

Kuzey Sjaelland polisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Rungsted Sahil Yolu’nda 5 kişilik gruba yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda gruptaki 20 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken 20-27 yaşlarındaki 4 kişi de yaralandı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan emniyet güçleri, başkent Kopenhag’ın güneyindeki Hundige kenti başta olmak üzere farklı şehirlerde yaptıkları operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzey Sjaelland polisinden, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, saldırının yerel çeteler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

141
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

33
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

26
Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

24
Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

2
Sudan'da protestoların şiddeti arttı

Sudan'da protestoların şiddeti arttı

2
Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir