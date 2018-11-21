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Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan Türk öldü

Radyo programcısı ve eski çete lideri 31 yaşındaki Nedim Yaşar, Kopenhag'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 16:24..
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Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam yerel saatle 19.38'de Kopenhag'ın Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar'a (31) 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEHDİTLER ALIYORDU

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Yaşar, yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapıyordu.

ÇETEDEN AYRILIŞINI KİTAPLAŞTIRMIŞTI

Nedim Yaşar'ın, "Los Guerreros" (Savaşçılar) adllı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler: Bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

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