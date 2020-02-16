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Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek

Danimarka Kilise Bakanlığınca 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve çatısı altında faaliyet gösteren camiler, resmi nikah kıyma yetkisini ilk kez kull

AA | 16.02.2020 - 08:31..
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Bu kapsamda ilk resmi nikah, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı.

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek

Nikah töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu. Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikahın ardından çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur’an-ı Kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi.

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek

Vakıftan yapılan açıklamada, nikah kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek

Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek

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