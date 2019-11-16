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Danimarka'da ülkeyi terk eden mültecilere 21 bin dolar

Danimarka'nın teklifini kabul ederek ülkesine dönen mültecilerin sayısı 10 ayda 438'e çıktı.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 13:42..
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Danimarka'da ülkeyi terk eden mültecilere 21 bin dolar

Suriye'deki iç savaştan kaçarak yeni bir hayata başlamak isteyen Suriyeliler, Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesine sığındı. Avrupa'da istenmeyen Suriyeli mülteciler, çeşitli politikalarla geri gönderiliyor.

Danimarka, geri dönüşlerin hızlanması için mültecilere para ödemeye başladı.

KİŞİ BAŞI 21 BİN DOLAR

Danimarka'dan ayrılan mültecilere kişi başı 140 bin kron (21 bin dolar) ödeniyor.

100 MİLYON DOLAR

Danimarka’nın, yıl sonunu kadar geri döşünü özendirme projesi için 100 milyon kronun üzerine ödeme yapması bekleniyor.

438 MÜLTECİ KABUL ETTİ

Hükümetin bu teklifini kabul ederek ülkesine dönen mültecilerin sayısının 438 olduğu açıklandı.

Danimarka polisinin mülteci çocuğuyla çekilen fotoğrafı üzerinden büyük bir propaganda yapılmıştı. Ancak sürecin devamında, küçük çocuk sınır dışı edildi.

Danimarka'da kalan mülteciler ise çeşitli tekliflerle ülkeden gönderilmeye çalışılıyor.

Danimarka'da ülkeyi terk eden mültecilere 21 bin dolar

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