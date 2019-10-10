Danimarka'dan İsveç'e sınır kontrolü

Danimarka hükümeti, suçlarla mücadele etmek için ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı.

SINIR KONTROLÜ 12 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Hükümet, "Güvenlik paketi" altında İsveç sınırında sıkı denetimlere 12 Kasım'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

KARA VE DENİZ YOLUYLA DENETİM YAPILACAK

Danimarka hükümeti amaçlarının suç örgütleri ve çalışmalarına yönelik olduğunu, sıradan insanları fazla etkilemeyeceğini bildirdi. Adalet Bakanı Nick Haekerup, denetimlerin kara ve deniz yoluyla İsveç'ten Danimarka'ya seyahat edecek olan insanları kapsayacağını ifade etti.

Bakan, İsveç'te vergi dairelerine ya da başka kurumlara yönelik patlayıcı kullanımının yayılmasını arzu etmediklerini belirtti.

"SAYGI DUYUYORUM"

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg ise yaptığı yazılı açıklamasında "Danimarka'nın Öresund bölgesindeki suçla mücadele etmesini normal karşılıyoruz. Danimarka hükümetinin suçları azaltmak için sınır kontrolü yapmasına saygı duyuyorum." dedi.