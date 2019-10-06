Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

AK Parti Kızılcahamam'da, CHP ise Bolu Abant'ta kampa girdi. İki partide gündemi ve Meclis'te yeni dönemi bu kamplarda değerlendiriyor.

Partilerin liderleri de kampa katılarak açıklama yapıyor, partililerle görüş alışverişinde bulunuyor.

Dün ise ilginç bir olay yaşandı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMAYI YARIDA KESİTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Abant'ta konuşma yapmak için kürsüye çıktı, haber kanalları da canlı yayına geçti. Kızılcahamam'da da aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

Televizyonlar yayını Erdoğan'a çevirince bu durum Kılıçdaroğlu'na bir notla iletildi. Notta yazanlarda ise iki partinin konuşmaların çakışmaması için anlaşma yaptıklarını ortaya çıkardı.

"NEZAKET DIŞI TABLO"

CHP GrupBaşkanvekili Engin Altay'da bu durumu; "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girdiği hafta 4-5-6 Ekim tarihlerinde TBMM Grubu olarak kamp yapacağını duyurmuştu. Bundan sanıyorum bir ay sonra da AK Parti aynı tarihlerde Kızılcahamam'da kamp yapacağını açıkladı. Bunda bir sorun yok. Gayet normaldir. Tarihler de makul tarihlerdir. AK Parti yöneticileriyle bu kamp öncesi tam üç defa görüştük. Tarihler çakıştığı için sayın genel başkanların basına açık konuşmalarının örtüşmemesi noktasında bizim her türlü özveriye de hazır olduğumuzdan bahisle onların saatini alıp, kendi saatimizi de onların saatine göre uyarlayalım anlayışı ile AK Parti Grup Başkanvekili ile temas ettik. Bana kendileri Sayın Erdoğan'ın 10.45-12.00 arasında kürsüde olacağını teyit alarak, kamptan sorumlu genel başkan yardımcısından da teyit alarak söyledim. Bir gün sonra tekrar ben bir daha teyit ettim. Bir değişiklik yok. Sayın Erdoğan, 10.45-12.00 arasında konuşacak. En kötü 10.30'da başlar. Bugün biz de ona göre sayın genel başkanımızın basına açık konuşmasını saat 10.00'a aldık. Ama üzülerek ibretle gördük ki, sayın genel başkanımız kürsüye çıktıktan sanırım üç dakika sonra Sayın Erdoğan kürsüye çıktı. Durum bundan ibarettir. Bence siyaset hep söylediğim gibi nezaket ve vicdan işidir. Bu nezaket dışı tabloyu sizlerin huzurunda aziz milletimizin takdirine sunuyorum." diye açıkladı.