Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

1 Siklosarin nedir Tarihi I. Dünya Savaşı’na kadar dayanan kimyasal silahlardan siklosarin, çok yüksek derecede zehirli bir maddeye sahip. Bu zehir tam 1993 yılına kadar kullanıldı.

2 Çocuk dostu kitap listesine 26 yeni eser eklendi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 0-6 yaş grubu çocuklar için ailelere yol gösterici olması amacıyla hazırlanan kitap listesine 26 yeni eser daha katıldı.

3 Ajda Pekkan'ın 300 bin liralık yılbaşı şıklığı Ajda Pekkan, yılbaşı konserine, özel olarak hazırlattığı 300 bin TL değerindeki elbise ile çıkacak

4 İnanılmaz şifalı 5 bitki Dünyanın dört bir yanından şifalı ve sağlıklı olması ile bilinen beş bitki!

5 Şehirleşmede çığır açan Barcelona kent planı Barselona'nın meşhur ızgara şeklindeki kent planını biliyorsunuzdur. Şehri salgından, ölümlerden ve nüfus artışından tek bir projeyle kurtaran bir mimardı bu eserin sahibi.

6 Tokat'ta içme suyuna mazot karıştırıldı Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yayladan gelen su borularını kırıp, içine mazot ve kullanılmış motor yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.