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Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini 1’e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 11:07..
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Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

danistay

Eski Türkiye'ye ait tartışmaları yeniden gündeme sokmaya çalışanlara Danıştay'dan tokat gibi cevap geldi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TSK'daki başörtü takabilme imkanını sağlayan kılık kıyafet değişikliğinin durdurulması yönündeki isteme Danıştay'dan ret cevabı geldi.

HKP İPTAL İSTEDİ

Milli Savunma Bakanlığınca Şubat 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde önemli bir değişikliğe imza atmış, başörtünün TSK'da kullanılabilmesi yönünde karar almıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), söz konusu düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açtı. HKP düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını da istedi. Daire ilk olarak yürütmeye durdurma talebini inceledi.

DANIŞTAY'DAN RET CEVABI

Müzakereler sonucunda düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemi 1’e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi.

Kararda, “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oyçokluğu ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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