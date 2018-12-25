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Dans ederken birini vuran ajan 2 yıl hapis cezası aldı

Colorado'da bir gece kulübünde dans eden FBI ajanı, kazayla birini bacağından vurarak yaralamıştı. Olay hakkında başlatılan soruşturmada, ajana 2 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 12:57..
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ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde bir FBI ajanı, dans ederken çevresinde bulunan bir kişiyi yanlışlıkla vurmuştu. Dikkatsiz ajanın sorumsuzluğu 1 kişiyi yaralarken, ölümlü bir kazanın ucundan dönülmüştü.Dans ederken birini vuran ajan 2 yıl hapis cezası aldı

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Meydana gelen olay sonrasında soruşturma başlatılmış ve söz konusu ajan hakkında dava açılmıştı. Mahkemede verilen karar neticesinde, ismi açıklanmayan FBI ajanı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EĞLENCENİN SONU YARALANMAYLA BİTMİŞTİ

ABD'nin Colorado eyaletinde kendini eğlenceye fazla kaptıran FBI ajanı,  yere düşürdüğü silahını almaya çabaladığı sırada, tam karşısında bulunan bir adamı bacağından vurarak yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı.

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