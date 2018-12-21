taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

'Dansçı kuşlar' Palandöken'de izleyenleri büyüledi

Erzurum'da binlerce kargadan oluşan kuş sürüsünün, gün batımı ve sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareketi güzel görüntüler oluşturdu.

AA | 21.12.2018 - 23:10..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından kent merkezinde sis etkili oldu.

Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde sürücüler, trafikte ilerlerken sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

'Dansçı kuşlar' Palandöken'de izleyenleri büyüledi

PALANDÖKEN ETEKLERİNDE ADETA DANS ETTİLER

Kış mevsimiyle grup halinde semalarda sıkça görülen kargalardan oluşan sürü, Palandöken Dağı eteklerinde uçtu.

Kenti kaplayan sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareket eden kuşların, gün batımı kızıllığında oluşturduğu görüntü izleyenleri büyüledi.

'Dansçı kuşlar' Palandöken'de izleyenleri büyüledi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene, kuşların dansının da eklenmesi, Palandöken'i farklı güzelliğe bürüdü.

'Dansçı kuşların' Palandöken'deki doyumsuz güzelliği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

8
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

0
Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

0
Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir