'Dansçı kuşlar' Palandöken'de izleyenleri büyüledi

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından kent merkezinde sis etkili oldu.
Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde sürücüler, trafikte ilerlerken sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
PALANDÖKEN ETEKLERİNDE ADETA DANS ETTİLER
Kış mevsimiyle grup halinde semalarda sıkça görülen kargalardan oluşan sürü, Palandöken Dağı eteklerinde uçtu.
Kenti kaplayan sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareket eden kuşların, gün batımı kızıllığında oluşturduğu görüntü izleyenleri büyüledi.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene, kuşların dansının da eklenmesi, Palandöken'i farklı güzelliğe bürüdü.