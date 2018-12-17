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Darbe sonucu gözünde yıldız şeklinde katarakt oluştu

Hindistan'da şakağına yumruk atılan adam kavgadan 2 gün sonra görme kaybı sorunuyla hastaneye gitti. Yapılan muayene sonucu gözünde yıldız şeklinde katarakt oluştuğu gözlemlendi.

AA | 17.12.2018 - 21:14..
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Çandigarh kentindeki bir devlet hastanesinde tedavi edilen 36 yaşındaki adamın gözünde, yüzünün sol tarafına aldığı yumruk darbesi nedeniyle yıldız şeklinde bir katarakt meydana geldi.

Doktor Rohan Singh, kavgadan 2 gün sonra sol gözünde görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran kişiye yapılan muayenede, gözünde travma sonrası gelişen yıldız şeklinde bir katarakt tespit edildiğini açıkladı.

YEDİĞİ YUMRUK ŞAKAKLARINDA ŞOK DALGALARI YARATTI

Singh, yumruğun şakak kemiklerinde şok dalgaları yaratarak, göz merceğinde bulunan liflerin ya da proteinlerin olağan dizilimini bozduğunu ve göz merceğinde yıldız şeklinde opaklaşmaya neden olduğunu söyledi.

Bu tür kataraktlarla travmadan 1-2 gün sonra çok nadiren karşılaşıldığına işaret eden Rohan Singh, vakada kızarma, acı ve giderek kötüleşen görme yetisi gibi ilk belirtilerin, yumruk yedikten 6-7 saat sonra görülmeye başlandığını kaydetti.

GÖZÜNE YENİ MERCEK YERLEŞTİRİLDİ

Doktor Singh ve ekibinin katarakt için hastayı ameliyat ettiği, göze yeni bir mercek yerleştirdiği ve hastanın bir hafta sonra net görmeye başladığı kaydedildi.

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