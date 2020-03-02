Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir heyetin dün akşam Şam'a gittiği belirtilmişti.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.

Darbeci Hafter ve Esad rejimi diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

Bingazi merkezli 218 TV’nin haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Şam’da temaslarda bulunan darbeci Hafter heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

"TÜRKİYE OPERASYONLARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ"

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.