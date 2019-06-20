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Darbeci İlhan Talu hakkında karar

Genelkurmay çatı davasında TSK'dan ihraç edilen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 10:48..
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Darbeci İlhan Talu hakkında karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasında kararlar belli olmaya başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşam Genelkurmay karargahındaki en yüksek rütbeli askerlerden biri olan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbeci İlhan Talu hakkında karar

TALU'NUN MAL VARLIĞI RAPORU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu, İlhan Talu'nun mal varlığına ilişkin rapor düzenlemişti.

Rapora göre Talu'nun kendi adına;   Ankara'da 17 katlı 10, 18 katlı 3, 25 katlı 5 betonarme apartman ve arsa bulunduğu belirlenmişti.

Ayrıca Talu'nun,  yabancı menşeli 2014 model bir otomobil ile çeşitli bankalarda 21 ayrı Türk Lirası, ABD Doları, euro ve Japon Yeni hesabı tespit edildi ancak ne kadar parası bulunduğuna ilişkin bilgi verilmemişti.

Öte yandan raporda,  Türkiye Vakıflar Bankası Sancak Şubesi üzerinde Talu'nun eşinin vekaletle işlem yapma yetkisi olduğu bilgisi yer almıştı.

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