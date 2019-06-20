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Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin kardeşi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

AA | 20.06.2019 - 10:27..
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Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklandı.

141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anıFOTOĞRAF: Hain darbe girişimi gecesi FETÖ'cü Mehmet Dişli koridorda telefon görüşmesi yaparken.

Mehmet Dişli, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yargılanıyordu.

Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

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