Darbeci Sisi 2030'a kadar görevde kalabilir

Mısır parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’ye 2030'a kadar görevde kalabilme yolunu açan anayasa değişikliğini kabul etti.
Mısır’ın demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi, 2013 yılındaki protesto gösterilerinin ardından Sisi tarafından darbeyle görevden alınarak hapsedilmişti.
2030'A KADAR GÖREVDE KALABİLİR
Sisi'nin görev süresini 4 yıldan 6 yıla kadar uzatmayı öngören anayasa değişikliği 596 sandalyeli Mısır parlamentosunda parlamentoda yapılan oylamada, 22'ye karşı 531 oyla oyuyla kabul edildi. Anayasa değişikliğiyle Sisi’ye, bir dönem daha cumhurbaşkanı adayı olma hakkı da tanınmış oldu.
SİSİ’YE SINIRSIZ YETKİ
Kabul edilen anayasa değişikliği kapsamında Sisi'nin yargı üzerindeki denetimi artırılırken, ordunun da Mısır siyasi hayatındaki nüfuzunu artırması mümkün hale geldi. Anayasa değişikliğinin bu ay içinde halkın oyuna sunulması bekleniyor.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ
Yapılan değişikliklere tepki gösterenler, bunun "anayasal olmadığını" savunuyor. Değişikliklerin Sisi'ye "iktidarını suistimal etmesine" imkan verdiği öne sürülüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü değişikliklerin "otoriterliği kurumsallaştıracağı" uyarısında bulundu.