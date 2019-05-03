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Darbecilere karşı zafer kazanan Maduro'dan dans

Ülkesine gerçekleştirilen darbe girişimini bertaraf eden Maduro, bunu dans ederek kutladı. Maduro daha sonra darbecilere karşı tehditkar açıklamalarda bulundu.

AA | 03.05.2019 - 19:15..
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Darbecilere karşı zafer kazanan Maduro'dan dans

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gençlerle bir araya geldi.

Büyük bir darbe girişimine maruz kalan Maduro darbeyi yatıştırdıktan sonra Büyük Gençlik Misyonu etkinliğine katıldı.

HEM DANS ETTİ HEM DE TEHDİT

Gençlerle birlikte burada dans eden Maduro, ülkesinde bir daha böyle bir girişimin daha olması halinde kelle alacaklarını belirtti.

Darbecilere karşı zafer kazanan Maduro'dan dans

Darbecilere karşı sertleşen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bize saygı duymayı öğrenmeleri için birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" dedi.

Maduro'dan darbeyi geçiştirdik dansı VİDEO

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