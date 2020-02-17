Dövülüp gasbedilen Suriyeli genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, konfeksiyon atölyesi işleten Suriyeli Omar Alaref (31) ile atölyeye gelen Suriyeli 3 müşteri, fiyat konusunda anlaşamayınca tartışma yaşadı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA GASBETTİLER

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu üç kişi, Omar Alaref'i atölyenin içinde darbedip cebindeki 20 bin lirayı gasbettiler. Daha sonra bir kişi içeride Alaref'i tutarken, diğer iki kişi dikilmiş hazır olan montları kendi araçlarına yüklemek için taşımaya başladılar.

20 BİN LİRA PARAYI ALIP KAÇTILAR

Bu sırada içeriden kaçmayı başaran Alaref'i kovalayan üç kişi, sokağın başında onu yakalayarak tekrar dövdü. Kavgayı gören komşuları polisi ararken saldırganlar, gasbetikleri 20 bin lira ve yeleklerle birlikte olay yerinden kaçtı.

ÖNCE PARK HALİNDEKİ ARACA YASLANDI SONRA YERE YIĞILDI

Omar Alaref, şikayetçi olmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderken yolda bir anda fenalaştı. Önce yol kenarında park halindeki otomobile yaslanan genç, ardından yere yığıldı. Gencin yardımına, çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fenalaşarak yere yığılan Omar Alaref olay yerine gelen ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayın ardından kaçan 3 şüpheli polisin yaptığı çalışmalarda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CENAZE, SURİYE'YE GÖTÜRMEK İÇİN İZİN ALINAMAYINCA KİLYOS MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Omar Alaref'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Aile cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi ancak bunun için izin alamadı. Alaref, Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Yayla Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.