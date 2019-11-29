Yunanistan-Türkiye sınırından Yunanistan'a giren kaçak göçmenler, Yunan askerleri tarafından darbedildi.

EDİRNE'DE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yunanistan'da darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren kaçak göçmenlerden yaralı olanlar, Edirne'de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre; hudut birliği askerleri, sınıra yakın köylerde askeri yasak bölgede aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu Bangladeş, Afganistan, Cezayir ve Pakistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakaladı.

Darbedilen kaçak göçmenler Türkiye'de tedavi ediliyor ViDEO

68 KİŞİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Kaçak göçmenlerden 6'sının ise darp nedeniyle yaralanmış olduğu belirlendi. Yaralı kaçak göçmenlerinde aralarında olduğu 68 kişi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi.

Ayakları ve dizlerindeki darp nedeniyle oluşan yaralanmalar nedeniyle bazı kaçak göçmenler, hastaneye sevk edildi. Yaralı kaçak göçmenler tedavi için hastanede kaldı, diğerleri İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

2 SAAT BOYUNCA DARBETTİ

Hastanedeki tedavisi sonrası alçılı kolla çıkan ve vücudunda darp izleri olduğu görülen kaçak göçmenlerden Rehber Yusufi, Yunanistan'a ayak basması sonrası Yunan güvenlik güçlerinin kendisini döverek Türkiye'ye zorla geri gönderdiğini ileri sürdü.

5 yunan polisinin 2 saat boyunca kendisini darbettiğini, kolunu kırdığını iddia eden Yusufi, bacakları ve sırtında da darp izleri olduğunu söyledi.