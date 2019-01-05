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Darbedilip fuhşa zorlanan kadın jandarmaya sığındı

Antalya’da 2 kadın tarafından fuhşa zorlanıp ve darbedilen Kırgızistan uyruklu kadın jandarmaya sığındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA | 05.01.2019 - 20:00..
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Kırgızistan'da yaşayan Fatima K., iddiaya göre, daha önceden tanıdığı K.Z. tarafından Antalya Manavgat'ta Side Mahallesi'nde oturan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir ayağı sakat kalan Anastasia Krasiuk'un çocuğuna bakması için Türkiye'ye çağrıldı.

Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos günü Antalya'ya gelen Fatima K., Anastasia Krasiuk'un Side'deki evine yerleşti. Ancak birkaç gün sonra Krasiuk ve K.Z., Fatima K.'ya fuhuş yapmasını teklif etti. İki kadın, teklifi kabul etmeyen Fatima K.'yı pasaportuna el koyarak, dövdü. İkisi de Rus asıllı Kırgız olan Anastasia Krasiuk ve K.Z., kadına, şiddet uygulayıp, ölüm tehditlerinde bulundu. Fatima K. fuhuş yapmak zorunda kaldı.

EVDEN KAÇIP JANDARMAYA SIĞINDI

Geçtiğimiz pazartesi gecesi fuhuş yapmak istemediğini söyleyen Fatima K., bir kez daha dayak yedi. Yediği dayaktan bayılan Fatima K., kendine geldiğinde evde kimsenin olmadığını gördü. Pencereden çıkarak, evden kaçtı ve jandarmaya sığındı.

Darbedilip fuhşa zorlanan kadın jandarmaya sığındı

"YEMEK VERİRSEK YİYECEKSİN, VERMEZSEK AÇ DURACAKSIN"

Jandarmada başından geçenleri anlatan Fatima K., hastanede tedavi altına alındı. Fatima K., ifadesinde, "Dövdükleri ve ölümle tehdit ettikleri için fuhuş yapmak zorunda kaldım. Müşterileri, K.Z., 100 dolar karşılığı ayarlıyordu. Parayı, Anastasia Krasiuk ve K.Z. paylaşıyordu. Bana 'Sen bizim kölemizsin, istediklerimizi yapacaksın. Sana yemek verirsek yiyeceksin, vermezsek aç duracaksın' diyorlardı" dedi.

Darbedilip fuhşa zorlanan kadın jandarmaya sığındı

"KENDİME GELDİĞİMDE SAĞ BİLEĞİMDE KESİK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

En son pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında fuhuş yapmak istememesi nedeniyle kadınların kendisine saldırdığını anlatan Fatima K., "K. yanıma gelerek saçlarımdan tutup, beni yere attı. Tekme ve yumrukla vurmaya başladı. Anastasia da yüzümü defalarca tekmeledi. Bayıldım. Kendime geldiğimde sağ bileğimde kesik olduğunu, kanadığını gördüm. Kanamayı durdurmak için sardım. Evde kimsenin olmadığını anlayınca pencereden çıkıp, jandarmaya geldim" diye konuştu.

Darbedilip fuhşa zorlanan kadın jandarmaya sığındı

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Anastasia Krasiuk'yı perşembe günü evinde gözaltına aldı. Olaydan haberinin olmadığını iddia eden Krasiuk, 'insan ticareti' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Darbedilip fuhşa zorlanan kadın jandarmaya sığındı

KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan K.Z. ise dün akşam saatlerinde saklandığı evde, yurt dışına çıkmak için bavullarını hazırlarken yakalandı. Jandarmada fuhuş yaptığını kabul eden ancak Fatima K.'yı dövmediğini öne süren K.Z. adliyeye sevk edildi.

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