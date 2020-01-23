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Darbettiği öne sürülen erkek arkadaşının beraatini istedi

Adana’da bir kadın dilini kestiği, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı iddiasıyla tutuklanan eski erkek arkadaşına sahip çıktı.

DHA | 23.01.2020 - 10:55..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Neslihan A. ile erkek arkadaşı M.K., otomobilde tartışmaya başladı.

MEYVE BIÇAĞI İLE DİLİNİ KESTİ

Tartışmanın büyümesiyle torpido gözündeki meyve bıçağını alan Neslihan A., kendine zarar vermeye kalkıştı. Bunun üzerine M.K., Neslihan A.'ya engel olmak isterken, bıçak kadının dilini ve vücudundaki çeşitli yerleri kesti.

Darbettiği öne sürülen erkek arkadaşının beraatini istedi ViDEO

"KENDİME ZARAR VERMEME ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORDU"

Çevredeki vatandaşların M.K.'yi linç etme girişiminde bulunduğu olayın ardından, M.K. tutuklandı. Neslihan A., erkek arkadaşı M.K.'nin haksız yere hapishaneye gönderildiğini öne sürerek, "Aramızdaki arbede yanlış anlaşıldı. Arkadaşım beni darbetmek istemiyordu. Aksine, kendime zarar vermeme engel olmaya çalışıyordu." diye konuştu.

Darbettiği öne sürülen erkek arkadaşının beraatini istedi

"TARTIŞMAMIZ YANLIŞ ANLAŞILDI"

Neslihan A., "Daha önceden aramızda sorunlar vardı ve bunun üzerine küçük bir tartışma yaşadık. Ben biraz sinirli yapıda olduğum için gerildim. Otomobilde bulunan meyve soymak için kullandığım bıçağı aldım. Kendimi öldüreceğimi söylerken, arkadaşım bıçağı elimden almaya çalıştı. Aramızda arbede olunca bağırarak konuştuğum için bıçak ağzıma girdi. Bu sırada arkadaşımın da elini kestim. Çevredekiler durumu anlayamadıkları için galeyana gelip, M.K.’yi otomobilden indirip darbetmeye başladı. Ben onlara anlatmaya çalıştım ama arkadaşımı dövmeye devam ettiler." dedi.

Darbettiği öne sürülen erkek arkadaşının beraatini istedi

"HAKSIZ YERE HAPİSHANEDE OLMASINDAN RAHATSIZIM"

Kadına şiddetin ülkede bir sorun olduğunu, ancak kendisinin böyle bir olay yaşamadığını kaydeden Neslihan A., "Arkadaşımın haksız yere hapishanede olmasından dolayı vicdanen rahatsızım. Bıçağı ilk alan bendim ve o benim bunu yapmamı engellemek istedi. Ben kimseye yardım çağrısında bulunmadım. O gün otomobilde bir arbede yaşadık. Onun beni yaralama gibi bir düşüncesi ya da tavrı yoktu." diye konuştu.

Darbettiği öne sürülen erkek arkadaşının beraatini istedi

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