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Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.

İHA | 07.05.2019 - 21:58..
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Muğla’nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının gözetleme kulesinden fark edilmesi üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Datça Şefliğinde görevli ekipler bölgeye sevk edildi.

1 SAAT SÜRDÜ

Yangına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 6 arazöz, 3 su tankeri, 35 yangın söndürme işçisi ve 5 teknik personel ile müdahale edildi. Kent merkezine 30 kilometre mesafede olmasına rağmen orman ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti.
Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

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