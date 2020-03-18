taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4268
Euro
7.0989
Altın
1517.63
Borsa
86777.69
Gram Altın
314.908
Bitcoin
34586

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi topladı.

DHA | 18.03.2020 - 08:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Badem Çiçeği Festivali' etkinlikleri kapsamında, sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, Reşadiye Mahallesi muhtarlık binasında etnografik sergi açtı.

ÇEŞİTLİ EV EŞYALARI SERGİLENDİ

Muhtarlık binasında kalıcı hale dönüşen ve kömürlü ütüler, sini ve bakraçlar, ibrik ve güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri ve gaz lambaları, dantel ve yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi olan ev eşyalarının yer aldığı sergiye, her geçen gün ilginç eşyalar getiriliyor, sergi de her geçen gün daha çok ilgi görüyor.

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

80 YILLIK ÇEYİZ SANDIĞI BEĞENİ TOPLADI

Sergiye eklenen son eşyalardan biri de en az 80 yıllık olduğu tahmin edilen bir çeyiz sandığı oldu. 1930 ve 1940'lı yıllardan kaldığı sanılan ahşap çeyiz sandığı herkesin dikkatini çekti.

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

İlginizi Çekebilir
Merkel'den 4'lü zirveyi değerlendirdi
Merkel, video konferans sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye 125 milyon euro gönderileceğini belirtti.
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oldu
Bankalararası Kart Merkezi temassız ödemelerde işlem limitinin 250 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
İzmir'de ambulans yayalara çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücüsünün, bir çifte çarpması sonucu gerçekleşen kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Siverek’te sel: 30 büyükbaş hayvan telef oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolu ve şiddetli yağış nedeniyle su baskınına uğrayan ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
596
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
709
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
466
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
49
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
54
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
13
9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşların tahliyesi bitti
9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşların tahliyesi bitti
63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir