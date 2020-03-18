Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Badem Çiçeği Festivali' etkinlikleri kapsamında, sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, Reşadiye Mahallesi muhtarlık binasında etnografik sergi açtı.

ÇEŞİTLİ EV EŞYALARI SERGİLENDİ

Muhtarlık binasında kalıcı hale dönüşen ve kömürlü ütüler, sini ve bakraçlar, ibrik ve güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri ve gaz lambaları, dantel ve yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi olan ev eşyalarının yer aldığı sergiye, her geçen gün ilginç eşyalar getiriliyor, sergi de her geçen gün daha çok ilgi görüyor.

80 YILLIK ÇEYİZ SANDIĞI BEĞENİ TOPLADI

Sergiye eklenen son eşyalardan biri de en az 80 yıllık olduğu tahmin edilen bir çeyiz sandığı oldu. 1930 ve 1940'lı yıllardan kaldığı sanılan ahşap çeyiz sandığı herkesin dikkatini çekti.