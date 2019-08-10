Datça'da göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Muğla Datça’da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 48 SM 430 plakalı lüks aracı takibe aldı.

Bir süre takip edildikten sonra durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 2’si çocuk 4’ü kadın toplam 15 kişinin yasadışı yollardan çıkış yapacağı belirlendi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ORMANA KAÇTI

Bu sırada yakalanacağını anlayan araç sürücüsü araçla birlikte yabancı uyruklu vatandaşları bırakıp ormanlık alana doğru kaçtı. Jandarma tarafından ormanda yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yabancı uyruklu şahıslar da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.













