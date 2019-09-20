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Datça'da göçmenler koyda tekne beklerken yakalandı

Yakalanan göçmenler Datça limanına getirilirken, kullandıkları fiber tekne de jandarmaya teslim edildi.

İHA | 20.09.2019 - 17:37..
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Muğla Datça açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Hurmabükü koyunda karada tekne bekleyen bir grup göçmen ile karşılaştı.

5 Suriye, 3 Filistin ve bir Mısır uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak Datça limanına teslim edildi.

MİLAS'TA DA YAKALANDILAR

Milas’ın Ören mahallesi Çökertme koyunda ise fiber sürat teknesi ile kaçış hazırlığında olan 6 Irak uyruklu göçmen bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ören Jandarma Karakol ekiplerine teslim edilen göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

Göçmenlerin kullandığı fiber tekne de jandarma ekiplerine teslim edildi.

Datça'da göçmenler koyda tekne beklerken yakalandı

Datça'da göçmenler koyda tekne beklerken yakalandı

Datça'da göçmenler koyda tekne beklerken yakalandı

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