Datça'da yanan alan havadan görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesi orman yangını paniği yaşadı.
Öğlen saatlerinde başlayan yangın 12 saat sonra büyük oranda kontrol altına alındı.
BELEDİYE: SABOTAJ İHTİMALİ VAR
Yangınla ilgili açıklama yapan Datça Belediyesi, sabotaj ihtimalinin olduğunu belirtti.
İMAM DUYURU YAPTI
Palamutbükü'nde cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta "Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi.
5 HEKTAR KÜL OLDU
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5 hektardan fazla alan zarar gördü.