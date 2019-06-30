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Datça'da yanan alan havadan görüntülendi

Datça Belediyesi, 12 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin olduğunu duyurdu.

AA & Ensonhaber | 30.06.2019 - 08:54..
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Datça'da yanan alan havadan görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesi orman yangını paniği yaşadı.

Öğlen saatlerinde başlayan yangın 12 saat sonra büyük oranda kontrol altına alındı.

BELEDİYE: SABOTAJ İHTİMALİ VAR

Yangınla ilgili açıklama yapan Datça Belediyesi, sabotaj ihtimalinin olduğunu belirtti.

İMAM DUYURU YAPTI

Palamutbükü'nde cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta "Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi.

5 HEKTAR KÜL OLDU

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5 hektardan fazla alan zarar gördü.

Datça'da yanan alan havadan görüntülendi

Datça'da yanan alan havadan görüntülendi

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