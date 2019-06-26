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David Beckham'ın kızı İngiltere'nin en güçlü isimlerinden

Futbolcu David Beckham’ın 7 yaşındaki kızı Harper, ‘İngiltere’nin en güçlü isimleri’ listesine 4’üncü sıradan girdi.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 13:49..
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1901’de yayına başlayan İngiliz sosyete dergisi Tatler, İngiltere’nin en güçlü 10 ismini belirledi.

Kişilerin halk üzerindeki etkisine dayanılarak yapılan listenin zirvesinde, Prens William ile eşi Düşes Kate yer alıyor.

ANNE-BABASI YER ALMIYOR

Prens Harry ile eşi Meghan'ın bile yer almadığı listenin, en sürpriz ismi ise David Beckham’ın 7 yaşındaki kızı Harper.

Harper Beckham, listeye dördüncü sıradan girdi.

David Beckham'ın kızı İngiltere'nin en güçlü isimlerinden

MAGAZİN DÜNYASININ YAKIN TAKİBİNDE

Başta şık giyimi ve saç şekli olmak üzere her şeyi taklit edilen Harper, dünyanın gözü önünde lüks bir hayat yaşıyor.

Harper, şimdiden magazin dünyasının önde gelen isimlerinden.

David Beckham'ın kızı İngiltere'nin en güçlü isimlerinden

David Beckham'ın kızı İngiltere'nin en güçlü isimlerinden

Listenin tamamı şu şekilde;

David Beckham'ın kızı İngiltere'nin en güçlü isimlerinden

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