David Beckham'ın yeni hobisi Lego

44 yaşında olmasına rağmen hala genç kızların sevgilisi konumunda olan İngiliz efsanevi futbolcu David Beckham, şimdilerde Lego'ya kafayı taktı.

VICTORIA'NIN HOŞUNA GİTMİYOR

Öyle ki eski futbolcu gece geç saatlere kadar Lego yapıyor, tüm zamanını buna harcıyor. Elbette bu tavırlar, eşi Victoria Beckham'ın hoşuna gitmiyor.

"YENİ HOBİSİ HAYATIMI MAHVETMEK"

Son zamanlarda en büyük eğlencesi binlerce parçadan oluşan Lego setlerini tamamlamak olan David Beckham'ı hayranlarına şikayet eden Victoria Beckham, “Akşam 21.45’te başladı. Sabahın 3’üne kadar uğraştı. Uyandık. İlk iş, başına oturdu. Tüm planlarımız bekliyor. Yeni hobisi hayatımı mahvetmek.” dedi.

6 BİN PARÇALIK LEGO

David Beckham’ın tamamlamaya çalıştığı Harry Potter filmindeki kale Lego’su, 6 bin parçadan oluşuyor.