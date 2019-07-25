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David Mayman, Sidney Limanı'nda Jetpack ile uçtu

Jetpack pilotu David Mayman, Sidney Limanı üzerinde havalanarak şov yaptı.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 13:03..
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Ünlü jetpack pilotu ve havacılık mucidi David Mayman, geçtiğimiz günlerde ekipmanlarını taktı ve Sidney Limanı üzerinde etkileyici bir gösteriye imza attı. Opera binası ve liman köprüsü gibi yerlere uçan Mayman'ın bu gösterisi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Uçuşunda JP10 isimli Jetpack'i kullanan Mayman, başarılı bir şekilde uçuşunu tamamlamayı başardı.

Jetpack pilotu David Mayman'in Sidney Limanı'ndaki uçuşu VİDEO

10 YIL ÖNCE SUYA ÇAKILMIŞTI

Aynı zamanda JetPack Aviation şirketinin de genel müdürü olan David Maymand, bundan 10 yıl önce ürettiği jetpack'in bir önceki versiyonu JP9 ile denizin üzerinde havalanmış, ancak jetpack'in yakıtının aniden boşalması sonucunda suya çakılmıştı.

JP10 jetpack'in en son sürümü yaklaşık 300 bin dolara satılıyor ve saatte 250 kilometre hıza ulaşıp 5 kilometrelik bir yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

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