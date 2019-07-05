Şov dünyasının en gözde çiftlerinden Victoria Beckham ve David Beckham evliliklerinde 20’nci yıla girdi.
7 MİLYON İZLENME RAKAMINA ULAŞTI
Futbol kariyerinde en son Paris Saint-Germain'de forma giyen eski futbolcu David Beckham ile Baharat Kızlar grubu üyesi, eski şarkıcı ve moda ikonu Victoria Beckham, evlilik yıldönümlerini sosyal medyadan paylaştıkları video ile kutladı.
Beckham çiftinin paylaştığı video kısa sürede 7 milyon izlendi.
22 yıl önce başlayan ilişkilerini 20 yıl önce İrlanda’da Luttrellstown Kalesi’nde evliliğe dönüştüren İngiliz çift, dört çocuk sahibi oldu.
David ve Victoria Beckham 20'nci yıl dönümlerini kutladı VİDEO