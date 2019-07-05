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İki kolu olmayan arkadaşının babasına protez el yaptı

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David ve Victoria Beckham 20'nci yıl dönümlerini kutladı

1 Kar eriyince Uludağ'ın kirliliği ortaya çıktı Uludağ Milli Parkı sınırlarındaki 1'inci ve 2'nci oteller bölgesinde karların erimesiyle çöpler, molozlar ve kullanılmayan telesiyej malzemeleri gibi kütleli atıl ürünler, gün yüzüne çıktı.

2 D-100 Karayolu’nda makas kazası kamerada İki otomobilin arasından makas attıktan sonra bariyerlere çarpıp havada asılı kalan aracın görüntüleri ortaya çıktı.

3 David ve Victoria Beckham 20'nci yıl dönümlerini kutladı Bir zamanların yıldız futbolcusu David Beckham, eşi Victoria Beckham ile 20'nci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu.

4 13 yaşındaki çocuğun yerde bulduğu cisim elinde patladı Siirt'te yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

5 İBB Genel Sekreterliği'ne Yavuz Erkut atandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne, eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut getirildi.

6 Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen S-400'ü Rusya'da yaşayan Türk YouTuber inceledi, aracın içine bindi.