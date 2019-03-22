Davud Nabi'nin Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan ilk kişi olduğu vurgulanan videoda, "Davut Nabi'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyalogun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Davud Nabi'nin son sözü 'HelloBrother' için özel video

KENDİ DİLLERİNDE "MERHABA KARDEŞİM" DİYORLAR

Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.

TERÖRİSTİN NİYETİNİ BİLMEDEN "MERHABA KARDEŞİM" DEMİŞTİ

Terör saldırısında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" dediği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, ‘merhaba kardeşim’ sözlerinden birkaç saniye sonra terrorist tarafından hedef alınarak katledildi.