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Davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi

6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla barışmak isteyen genç, meşale ve pankartlarla kız arkadaşının iş yerine gitti.

İHA | 22.11.2019 - 13:04..
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Zonguldak'ta yaşayan Mert Uzun, tartıştığı kız arkadaşıyla barışmak için 'Nasıl ki gökyüzü yıldızsız, dalgasız toprak susuz olmuyorsa bende sensiz olamam Melisa'm' pankartı yaptırdı.

Fevzipaşa Sokak'ta, arkadaşlarıyla beraber ilerleyen genci görenler şaşkınlık yaşadı.

DAVUL VE MEŞALELER EŞLİĞİNDE İŞ YERİNE GİTTİ

Arkadaşlarıyla birlikte sloganlar atan genç, kız arkadaşının çalıştığı iş yerine davul ve meşaleler eşliğinde giderek af diledi. Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşı ise Mert Uzun'un bu güzel jestine, affederek karşılık verdi. İki çılgın aşığın duygu dolu anlarına, çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.

Davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi

Davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi

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