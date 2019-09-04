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Davut Güloğlu: Rize altın değerinde bir yer

Tatil günlerini memleketi Rize'de geçirmeyi tercih eden Davut Güloğlu, köy hayatına doyamadığını söyledi.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 07:36..
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Karadeniz müziğinin beğenilen isimlerinden Davut Güloğlu, tatil günlerini doğup, büyüdüğü Rize Yeni Güzelköy'de geçiriyor. İstanbul'un yoğunluğundan kaçıp geldiği köyünde, huzur bulduğunu söyledi.

"KÖYDE MUTLUYUM"

İstanbul'un yoğun temposundan kaçıp köyünde huzur bulduğunu söyleyen Güloğlu, "Köy yaşantısına doyamıyorum. Çok güzel bir yer bizim buralar. Her şey çok samimi, sahteliklerden uzak. O yüzden köyde çok mutluyum. Köyümü çok seviyorum. Her şey doğal, organik. Tavuklarım yemle beslenmiyor. Bahçede kendileri besleniyorlar. Dolayısıyla onların yaptığı yumurta da çok doğal oluyor. Yiyeceğim meyve sebzeyi kendim bahçeden topluyorum. Tereyağımı amcamın eşi yapıp veriyor. Balım Anzer Yaylası’ndan geliyor. Zenginliğe bakar mısınız. Bundan güzel bir hayat olabilir mi? İstanbul'un yoğun temposundan kaçıp köyümde huzur buluyorum" dedi.

"BURADA NEFES ALIYORUM"

Tatilinin büyük bölümünü köyünde geçirdiğini belirten Güloğlu, "Nefes aldığım yer burası. Dostum, arkadaşlarım burada yaşıyor. Doğa cenneti gibi bir yer Rize. Ben kendimi çok şanslı diye nitelendiriyorum. Dünyanın birçok ülkesine konser için gittim. Gitmediğim pek az yer vardır ama ülkem gibi Rize'm gibi altın değerde bir yer görmedim. Biz altın değerde bir ülkeyiz. Şehirlerimiz de öyle fakat Rize biraz daha farklı benim için. Rize; yeşil tonların bol olduğu, yağmurun dinmediği, hiçbir yerde bulamayacağınız doğayı içinde barındırdığı bir yerdir. Bu yüzden Rizeyi mutlaka herkes ziyaret edip görmelidir" diye konuştu.

Davut Güloğlu: Rize altın değerinde bir yer

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