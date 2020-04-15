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Davutoğlu AK Parti'den istifa sürecini anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'de oldugu süre içerisinde makamının hakkını verdiğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Davutoğlu AK Parti'den istifa sürecini anlattı

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.
Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerinin yanında, AK Parti'den istifa sürecini de değerlendirdi.
"TEŞKİLAT ARKAMDAN GELMEK İSTEDİ"
2016'da yaşanan istifa sürecinde, bütün teşkilatların kendisiyle birlikte istifa etmek istediğini belirten Davutoğlu, "Hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm anda istifa ettim. Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim. İlk defa söylüyorum burada… Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler. Dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, “Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız” ifadelerini kullandı.
Davutoğlu AK Parti'den istifa sürecini anlattı

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