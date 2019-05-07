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Davutoğlu: Demokrasiyi yıpratmayın

Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra demokrasiyi daha fazla yıpratmayın diye tweet attı.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 21:14..
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Davutoğlu: Demokrasiyi yıpratmayın

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin bir açıklama da Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına sosyal medya medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı demokrasimizi yıpratıyor değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu: Demokrasiyi yıpratmayın

"EN BÜYÜK KAYIP SEÇİMLERİN DEĞİL DEĞERLERİN KAYBOLMASI"

Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir.  Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."

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