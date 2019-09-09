AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, yeni parti kurma hazırlığında. Yeni parti kurmak için harekete geçen diğer isim ise Ahmet Davutoğlu. Babacan AK Parti'den istifa ederken, Davutoğlu'nun AK Parti'den ihracı istendi.

Siyasetin gündeminde yer alan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, bazı AK Partililer tarafından "hain" olarak nitelendiriliyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Bülent Arınç, bu söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

"SİYASETEN YANLIŞ YAPIYORLAR"

Arınç, "Ali Babacan, bizim en gencimizdi. Gülümsemesi en güzel arkadaşımızdır. En akıllımızdı, en başarılımızdı. Tertemiz bir insandı.

Ahmet Davutoğlu'nu danışmanlığı döneminden tanıyorum. Yaklaşık 1,5 yıl Başbakan Yardımcılığı'nı yaptım.

Hemen hemen 60'lı yıllarda, ilahiyat fakültesinde başörtüsü mücadelesini tek başına veren Hatice Babacan, Ali Babacan'ın halasıdır. Biz Ali Babacan'dan önce halasını tanımıştık.

HAİN SIFATINI KESİNLİKLE YAKIŞTIRAMAM

Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Belki bu sözü gelişigüzel kullananların kendileri o sıfata daha layıktır.

TEMİZ İNSANLAR AMA SİYASETEN YANLIŞ YAPIYORLAR

Bunlar temiz insanlardır. Ama siyaseten yanlış yapıyorlar.

Onları bu yanlıştan vazgeçirmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bu yanlış ortaya çıktığı zaman kendileri çok daha fazla zarar görecek.

Davutoğlu ile Babacan'ın çalışmaları Arınç'a soruldu VİDEO



BEN BUNLARIN KÖTÜ SIFATLARLA NİTELENDİRİLMESİNİ SEVMİYORUM

Diyelim ki 2 parti de kurulacak gibi. Onları parti kurmaya götürecek hareket bizden gelmemeli. Biz kucaklayıcı olmalıyız. Her şeyi yaptık ama yine de parti kuracaklar; o zaman ne halleri varsa görsünler deriz. Çünkü ben bunların kötülenmesini ve kötü sıfatlarla nitelendirilmesini sevmiyorum, doğru bulmuyorum.

Arkadaşlarımızın talepleri bazı konularda karşılanmamış olabilir. Aradaki bazı olaylar, bir araya gelmeyi engelliyor olabilir. Bir partinin bütünlüğü söz konusu.

İL BAŞKANLARINI VE İLÇE BAŞKANLARINI ARIYORLAR

İhraçlar nereden çıktı diye sorduğumuzda; Sayın Davutoğlu ve yanındaki arkadaşlar, bizim şu andaki il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı sık sık arayarak "Bizimle beraber misiniz" diye soruyorlarmış. Çok yanlış bir şey.

ERDOĞAN'IN DİSİPLİN TALİMATI

Bunu duyduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın "Demek artık yol ayrımındayız, bu arkadaşlarla ilgili bir disiplin işlemi yapılsın" dediğini duydum.

AK Parti'nin tabanı, Tayyip Erdoğan'a ve onunla birlikte olanları sever. Karşı olanları sevmez. Yanıma gelen 10 insanın 9'u, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz dedi.

İKTİDAR OLACAĞIZ DİYORLARSA MİLYONDA BİR İHTİMALDİR

İktidar olacağız diyorlarsa bu milyonda bir ihtimaldir. Biz yüzde 3-5 alacağız diyorlarsa, bunu alacakları yer AK Parti tabanıdır.

AK Parti'den yüzde 1 bile alsalar, bu bizim için büyük bir eksikliktir. Senin yüzde 1'in bana çok fazla gelir. "



