Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Ankara Dostları Platformu'nun iftarında konuştu.

Ahmet Davutoğlu, "Her şey kaybedilir, yeniden kazanılır. İktidar kaybedilir, yeniden kazanılır. Ümidi kaybedenin yarını olmaz. Konuşmaktan korkmayın." ifadelerini kullandı.

"BİR NESİL SONRA PARÇALANIR"

"Bir toplumu bir arada tutan temel unsur, ortak referansların mevcudiyetidir." diyen Davutoğlu şu sözleri sarf etti: "Hepimizin mahallelerimizden çıkmamız lazım. Gittikçe kendi mahallesine sığınan topluluklar, bir nesil sonra parçalanırlar. Ben bunu Irak'ta gördüm. Bağdat'ta, Musul'da mahallelerin nasıl bölündüğünü gördüm. Bizim geleceğimizin en önemli teminatı son dönemde iyice içine kapanılan bu mahallelerimizden çıkmamızdır."