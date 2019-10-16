Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı hakkında 4 tweet

AK Parti'den istifa ettikten sonra parti kurma çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumlarını Twitter'dan paylaştı.

8 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde de destek mesajları paylaşan Davutoğlu, desteğini sürdürdüğünü yineledi.

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Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde de Suriye'ye harekat düzenlemeyi istemişti.

Twitter hesabından harekat ile iligili paylaşım yapan Davutoğlu'nun, açıklamaları şu şekilde:

TERÖR TEHDİDİNİN BERTARAF EDİLMESİNİ DİLİYORUM

"Bir haftasını dolduran Barış Pınarı Harekatı’nda hayatını kaybeden askerlerimize ve sivillere rahmet diliyorum.

Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umuyorum.

TÜRKİYE'YE KULAK TIKAYANLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir. Bir yanda Türkiye’nin endişelerine kulak tıkayıp diğer yanda haklı adımlarına karşı çıkmayı anlamak mümkün değildir.

BİZ YİNE YAN YANA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir. Tüm dış güçler çıkarı bittiğinde gider ancak biz yan yana yaşamaya devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır.