taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8754
Euro
6.5304
Altın
1553.33
Borsa
117990.45
Gram Altın
293.332
Bitcoin
46129.07

Davutoğlu'nun ilk TikTok paylaşımı

Gençlik nerede, biz oradayız sloganıyla TikTok'a üye olan Ahmet Davutoğlu'ndan ilk video geldi.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 22:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıl sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Gençlik nerede dedim? 'TikTok'ta' dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede, biz oradayız" şeklinde açıklama yaparak TikTok'a üye olduğunu açıklamıştı.

Davutoğlu TikTok'taki ilk videosunu paylaştı...

Davutoğlu'nun ilk TikTok paylaşımı

NE OLACAK BU MÜHENDİSLERİN HALİ

"Ne olacak bu mühendislerin hali?" isimli videoda Davutoğlu, karşısındaki çocukla mühendislik hakkında sohbet ediyor...

Davutoğlu sohbette "Mühendislik cazibesini kaybediyor" derken, çocuk da "Bir mühendis olmak istiyorsan üniversite sınavında büyük bir başarı elde etmek zorundasın. Onun üzerine master yapıp, sonrasında mühendis olabilirsin" yanıtını veriyor.

Davutoğlu'nun ilk TikTok videosu İZLE

İlginizi Çekebilir
Irak'ta ABD üssüne roket düştü
İngiliz Reuters, Irak'ta ABD üssüne roket düştüğünü duyurdu.
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
Erdoğan: Aile kurumu diye bir kavram kalmamış
Erdoğan, Türkiye'de de evlilik dışı hayat biçiminin medya aracılığı ile özendirilmeye çalışıldığını belirtti.
FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı
Bylock iddiasıyla işten çıkarılan spor spikeri Fatma Karaağaç "Beni tazminatsız kovdular, hakkımda dava bile açmadılar" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Aile kurumu diye bir kavram kalmamış

Erdoğan: Aile kurumu diye bir kavram kalmamış

339
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

731
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

427
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

69
İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

527
FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

FETÖ suçlamasıyla işten çıkarılan spor spikeri dert yandı

60
İran'dan Trump'a fotoğraflı mesaj

İran'dan Trump'a fotoğraflı mesaj

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir