Davutoğlu'nun ilk TikTok paylaşımı

AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıl sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Gençlik nerede dedim? 'TikTok'ta' dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede, biz oradayız" şeklinde açıklama yaparak TikTok'a üye olduğunu açıklamıştı.

Davutoğlu TikTok'taki ilk videosunu paylaştı...





NE OLACAK BU MÜHENDİSLERİN HALİ

"Ne olacak bu mühendislerin hali?" isimli videoda Davutoğlu, karşısındaki çocukla mühendislik hakkında sohbet ediyor...

Davutoğlu sohbette "Mühendislik cazibesini kaybediyor" derken, çocuk da "Bir mühendis olmak istiyorsan üniversite sınavında büyük bir başarı elde etmek zorundasın. Onun üzerine master yapıp, sonrasında mühendis olabilirsin" yanıtını veriyor.

Davutoğlu'nun ilk TikTok videosu İZLE