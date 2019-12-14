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Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

İsmail Günaçar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından uyarıldı ve geri adım atmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 11:31..
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Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni kurdu.

Ankara'da partisinin resmi tanıtımını yapan Davutoğlu'nun ekibinde yer alan 22 yaşındaki İsmail Günaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı.

Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" dedi.

22 yaşındaki İsmail Günaçar'ın siyasete atıldığı ilk gün dile getirdiği bu sözler tepkilere neden oldu. Yeni kurduğu parti tarafından da uyarılan İsmail Günaçar, açıklama yaptı ve geri adım attı.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI..."

Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim “diploma” kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" dedi.

İsmail Günaçar'ın tepkilere neden olan açıklaması VİDEO

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