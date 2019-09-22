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Dayısı, Neslican Tay'ın son anlarını anlattı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlara umut olan Neslican'ın dayısı Neslican'ın son ana kadar bilincinin açık olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 22.09.2019 - 11:22..
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Dayısı, Neslican Tay'ın son anlarını anlattı

Üniversite sınavına günler kala kansere yakalandığını öğrenen ve sonucunda sol bacağını kaybeden Neslican Tay, kansere karşı yaşama tutunma anlamında birçok hastaya rol model oldu.

Genç kız, 4 defa kanser hastalığına yakalansa da hayat enerjisini hiç kaybetmedi, etrafa her zaman gülerken; videolar ve konferanslarla kanser hastalarına umut aşıladı.

Neslican Tay, son kez yakanladığı kansere karşı verdiği mücadeleyi ise maalesef kaybetti. Tedavi için yattığı hastanede durumu ağırlaşan Tay, geçtiğimiz cuma akşamı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

"SAVAŞARAK ÖLDÜ"

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, genç kızın son ana kadar hastalıkla mücadele ettiğini ifade etti ve şunları söyledi; "Merak edenler için söylüyorum: Neslican son nefesine kadar bilinçliydi. Doktorlar uyutmadığı zamanlarda bilinçliydi, tepki veriyordu, konuşamıyordu ama işaretlerle bizi duyduğunu belli ediyordu. Bundan son ana kadar savaştığını anlıyoruz. Zaten "savaşarak öleceğim" diyordu. Savaşarak öldü. Aslanlar gibi mücadelesini yaptı, takdiri ilahi. Neslican'ın bedenini birazdan toprağa vereceğiz ama ruhunu yaşatacağız. "

Dayısı Neslican Tay'ın son anlarını anlattı ViDEO

Dayısı, Neslican Tay'ın son anlarını anlattı

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