Malatya’da sabaha karşı çevre yolu Battalgazi kavşağı alt geçit üzerinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, A.C. (20) dayısından habersiz anahtarını aldığı otomobil ile Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde iken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı.Kaza da araç sürücüsü A.C. yaralandı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olaya yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.C. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı VİDEO





















