taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78255
Euro
6.5445
Altın
1288.4
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.529

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

20 yaşındaki genç dayısından habersiz aldığı araç ile kaza yaptı.Kaza da sürücü yaralandı.

İHA | 15.04.2019 - 06:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malatya’da sabaha karşı çevre yolu Battalgazi kavşağı alt geçit üzerinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, A.C. (20) dayısından habersiz anahtarını aldığı otomobil ile Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde iken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı.Kaza da araç sürücüsü A.C. yaralandı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olaya yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.C. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı VİDEO


Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

329
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

17
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

15
Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga 2 yaralı

21
Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

4
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

8
İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir