Dayısından zorla para alan kuzenini öldürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ö.K. (18) dün saat 19.00 sıralarında, kahvede, amcasının oğlu Barış Köken (37) ile karşılaştı. Ö.K., dayısından zorla para aldığını öğrendiği kuzeni ile tartışmaya başladı.

ART ARDA KURŞUN SIKTI

Kahvedekiler araya girerek, kuzenleri ayırdı. Ancak tartışma, sokakta da devam edip kavgaya dönüştü. Ö.K.'nin belinden tabancasını çıkardığını farkeden Barış Köken, kaçarak yakındaki bir eve sığındı. Peşinden gelen Ö.K. ise kuzenine art arda 2 el ateş etti.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kurşunlardan biri sırtına diğeri ensesine isabet eden Köken, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri incelemesinin ardından Köken'in cansız bedeni, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ö.K.'yi kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirilen Ö.K.'nin kuzenini, dayısından zorla para alması nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ö.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.