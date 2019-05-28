DEAŞ Irak'ta 5 bin dönümlük tarım arazisini yaktı

Irak'ın Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala vilayetlerinde çiftçilerin geçim kaynağı ekinleri, özellikle gece geç saatlerde ateşe veriliyor.

KRİZ MASALARI OLUŞTURULDU

Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kadım Selman, "Irak genelinde 5 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi." dedi. Yangınların terör örgütü DEAŞ tarafından çıkartıldığını söyleyen Selman, "Arazilerin ateşe verilmesinin önüne geçmek için kriz masaları oluşturuldu." diye konuştu.

ARAÇ VE EKİPMAN TAKVİYESİ

En çok Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala'daki tarım arazilerinin ateşe verildiğini dile getiren Selman, yangınların önüne geçmek ve hızlı müdahale etmek için kentlerdeki sivil savunma ekiplerine araç ve ekipman takviyesi yaptıklarını belirtti.

ACİL DESTEK TALEBİ

Selman, birçok noktaya hızla ulaşarak yangınların önüne geçmeyi başardıklarını, böylece ülke genelinde 111 bin dönümlük tarım arazisini yangından kurtardıklarını ifade etti. Ateşe verilen tarım arazilerinin yer aldığı kentlerdeki sivil savunma müdürlüklerinde, malzeme ve ekipmanlarının yetersiz olduğuna dikkati çeken Selman, hükümetten acil bir şekilde destek talebinde bulunduklarını aktardı.

YÜKSEK GERİLİM HATLARINI KULLANARAK DAHA ÇOK ALAN YAKIYORLAR

Sivil Savunma Genel Müdürü Selman, askeri anlamda Irak'ta güç kaybeden terör örgütü DEAŞ'ın, kendisine destek vermeyen vatandaş ve çiftçilerden intikam almak için lokal saldırılarla ekinlerini ateşe verdiğini dile getirdi. Selman ayrıca, DEAŞ'ın, tarım arazilerinin içinden geçen yüksek gerilim hatlarını patlatma yöntemini kullanarak daha geniş alanların zarar görmesini amaçladığını belirterek, bunun önlenmesi için güvenlik güçlerinin üzerine düşen önemli görevler olduğunu hatırlattı.

BÖLGE HALKI BOYUN EĞMEYİNCE SALDIRI BAŞLIYOR

Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti.

KIRSAL BÖLGELERİ TERCİH EDİYOR

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı. DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.